Ціна на газ для населення зросте (по категоріях)

Кабінет міністрів України рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики провести з травня по грудень цього року поетапне підвищення роздрібних цін на газ для населення в межах 3-5% щомісяця залежно від обсягів споживання.

Про це сказано в постанові Кабміну від 9 квітня №346, яка оприлюднена на урядовому порталі.

Згідно з документом, зокрема, Кабмін рекомендував НКРЕ передбачити щомісячне 3% підвищення роздрібної ціни для побутових споживачів з обсягом споживання до 12 тис. куб. м. і 5% щомісячне підвищення для абонентів, споживаючих понад 12 тис. куб. м.

При цьому, як наголошується в документі, вказане підвищення НКРЕ рекомендовано проводити без зміни чинних тарифів на розподіл і постачання газу для газопостачальних компаній.

Граничний рівень цін на природний газ для населення до 1 грудня цього року Кабмін встановив на рівні:

для споживачів, обсяг споживання яких не перевищує 2,5 тис. куб. м. за рік – 404,44 грн. за 1 тис. кубометрів (зростання 19,3% до граничного рівня ціни для цієї групи споживачів, встановленої постановою Кабміну 8 грудня 2006 №1697);

для споживачів, обсяг споживання яких не перевищує 6 тис. куб. м за рік – 611,44 грн. за 1 тис. кубометрів (зростання 27,4%);

для споживачів, обсяг споживання яких не перевищує 12 тис. куб. м. на рік – 1305,85 грн. за 1 тис. кубометрів (зростання 33,2%);

для споживачів, обсяг споживання яких перевищує 12 тис. куб. м. За рік – 1741,67 грн. за 1 тис. кубометрів (зростання 48,5%).

На підставі граничних цін, встановлених Кабміном, НКРЕ затверджує роздрібні тарифи на газ для населення.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2006 року НКРЕ затвердила роздрібні диференційовані тарифи на газ для населення на 2007 рік.

Зокрема, комісія встановила тариф для споживачів, щорічні обсяги споживання яких не перевищують 2,5 тис. кубометрів природного газу. Ціна затверджена на рівні: за наявності газових лічильників - 31,5 коп. за метр кубічний (з урахуванням ПДВ), без газових лічильників – 34,5 коп. за метр кубічний (з ПДВ). За умови, якщо обсяг споживання не перевищує 6 тис. куб. метрів за рік, ціна встановлена на рівні: з лічильником – 47,8 коп. за куб. м (з ПДВ), без лічильника – 52,6 коп. за куб. м (з ПДВ). У разі, якщо обсяг споживання природного газу не перевищує 12 тис. куб. метрів за рік, тариф встановлено на рівні: за наявності газового лічильника – 98 коп. за куб. м (з ПДВ), без лічильника – 1 грн. 7,8 коп. за куб. м (з ПДВ). За умови, що обсяг споживання газу перевищує 12 тис. кубометрів за рік, ціна на газ встановлена: за наявності газових лічильників – 1 грн. 17,3 коп. за м куб. (з ПДВ), за відсутності – 1 грн. 29 коп. за м. куб. (з ПДВ).

Тарифи набули чинності з 1 січня 2007 року.

Згідно з прогнозним балансом надходження і розподілу природного газу на 2008 рік, затвердженому Кабміном, у 2008 році обсяг споживання природного газу населенням складе 17,83 млрд. куб. м.