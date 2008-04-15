Відпочинок на Південному березі Криму дешевим не буде - експерт

Дешевого відпочинку на Південному березі Криму не буде. Таку думку журналістам сьогодні висловив генеральний директор девелоперської компанії Global Solutions (Київ) Сергій ТУМАСОВ.

«Дешевого відпочинку в Криму не буде», - сказав він.

Як передає кореспондент УНІАН, за оцінками компанії, серед проблем Криму – безсистемна забудова, відсутність єдиного плану розвитку території, критичний стан з дорогами і інфраструктурою, низький рівень обслуговування і пасивність місцевої влади в плані вирішення цих питань.

Незважаючи на це, на думку С.ТУМАСОВА, вартість відпочинку в Криму, зокрема на ПБК, зростатиме. Однією з причин, за словами експерта, є дорожчання турецьких і єгипетських курортів, які переорієнтовувалися на розрахунки в євро, що збільшує вартість турів у середньому на 30%.

За даними компанії, східна частина Криму буде зоною відпочинку для людей з середнім рівнем достатку, за винятком Судака і Коктебеля, які мають потенціал для перетворення в більш дорогі курорти.

Західна частина (Саки, Євпаторія) перетворяться на зону відпочинку для людей з середнім рівнем достатку зі спеціалізацією на оздоровчому відпочинку.

Південний берег Криму стане курортом для людей з високим і дуже високим рівнем достатку.

Компанія припускає, що на ПБК сформуються дві зони: прибережна і гірська. Прибережна зона буде перспективною для будівництва мережевих готелів і приходу українських і російських інвесторів «вищого ешелону».

Експерт відзначив, що у зв`язку з цим виникне необхідність викуповувати з приватної власності землю, ціни на яку будуть високими. А вартість житла в цій зоні становитиме від 4 тис. дол. за 1 кв.м.

За оцінками С.ТУМАСОВА, гірська частина (вище Ялти, Алушти і Севастополя) з видом на море найбільш сприятлива для розвитку фешенебельних готелів і зон елітного відпочинку, оскільки вона вільна від безсистемної забудови і трущоб, які представлені в прибережній зоні.

Експерт припускає, що землі гірського заповідника поступово виводитимуться під забудову.

За його прогнозами, вартість віл еліт-класу в гірській частині становитиме від 2-3 млн. дол. за котедж площею 200-300 кв.м.

С.ТУМАСОВ вважає, що для розвитку потенціалу Криму необхідні підтримка уряду в частині будівництва доріг та інженерної інфраструктури, розвитку аеропортів, а також розробка генплану розвитку території та наявність законодавчих механізмів для його здійснення.

Довідка УНІАН. Global Solutions - інвестиційно-девелоперська компанія, створена в 2005 році. Основним напрямом діяльності є інвестування і розвиток проектів у житловій, офісній і торговій нерухомості. Зараз компанія перебуває у стадії придбання кількох проектів.