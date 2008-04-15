Луценко пропонує розстрілювати за особливо важкі злочини

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО виступає за відновлення смертної кари.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ЛУЦЕНКО висловив в інтерв’ю журналістам після завершення наради з питань боротьби з корупцією під головуванням Президента.

«Я виступаю за відновлення вищої міри покарання у вигляді розстрілу за особливо важкі злочини проти особи», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, він висловився проти того, аби застосувати таку міру покарання за корупційні прояви. «Але не вважаю за можливе застосовувати її (смертну кару – УНІАН) щодо посадових і службових злочинів», - сказав він.

Перед цим, виступаючи на нараді, Ю.ЛУЦЕНКО висловився за посилення відповідальності за корупцію посадових осіб і відповідне внесення до законодавства.