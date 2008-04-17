Штучне розпалювання міжнаціональної ворожнечі відбувається у Криму - заява

Бахчисарайська районна рада Криму вважає, що в автономії відбувається штучне розхитування суспільно-політичної ситуації і розпалювання міжнаціональної і міжконфесійної ворожнечі, що може призвести до непоправних наслідків.

Про це йдеться в заяві Бахчисарайської райради у зв`язку з актами вандалізму на мусульманських кладовищах і появою написів, що ображають кримських татар.

У заяві, текст якої передано агентству УНІАН Меджлісом кримських татар, райрада закликає владу припинити будь-які прояви ксенофобії. «Просимо органи влади і місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим припиняти будь-які прояви міжнаціональної ворожнечі, ксенофобії або расизму на підвідомчій їм території», - йдеться в заяві.

Райрада також звертається до правоохоронних органів з проханням провести швидке розслідування фактів вандалізму і розпалювання міжнаціональної ворожнечі і притягнути до відповідальності винних.

Крім цього, райрада Бахчисараю звертається до жителів свого регіону з проханням «не піддаватися на провокації з боку екстремістів».

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 9 на 10 лютого на мусульманському кладовищі в кримському смт Нижньогірський вандали розбили майже всі надгробки – більш як 200. За даним фактом було порушено кримінальну справу, вандалів поки що не знайдено.

У квітні в ряді регіонів Криму з`явилися написи, що ображають кримських татар.

У ніч з 10 на 11 квітня на мусульманському кладовищі в селищі Чистеньке в передмісті Сімферополя невідомі зруйнували 39 надгробків. На огорожі кладовища було зроблено образливий щодо кримських татар напис, намальовано шибеницю і перекреслено національний символ кримськотатарського народу - тамга. Біля огорожі кладовища невідомі залишили 4 християнських вінки. Правоохоронці проводять розслідування з даного факту.

В.о. начальника Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ після акту вандалізму в передмісті Сімферополя віддав наказ узяти під охорону всі мусульманські кладовища на території кримського півострова.