Мітинг до 225 роковин проголошення маніфесту Катерини Великої

13:27, 17 квітня 2008
Крым
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19 квітня - 11.00. Святковий мітинг прихильників східнослов`янської єдності.

19 квітня - 225 роковини проголошення маніфесту Катерини Великої «Про включення півострова Крим, острова Тамань і всієї Кубанської сторони в склад Російський імперії».

Традиційно Російська община Криму (РОК) відзначає 19 квітня як День Возз`єднання Криму з Росією

Місце проведення: площа перед парламентом Криму.

 

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