Мітинг до 225 роковин проголошення маніфесту Катерини Великої

19 квітня - 11.00. Святковий мітинг прихильників східнослов`янської єдності. 19 квітня - 225 роковини проголошення маніфесту Катерини Великої «Про включення півострова Крим, острова Тамань і всієї Кубанської сторони в склад Російський імперії». Традиційно Російська община Криму (РОК) відзначає 19 квітня як День Возз`єднання Криму з Росією Місце проведення: площа перед парламентом Криму.

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