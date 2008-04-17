Військовослужбовцям ВМС України і ЧФ Росії вдається домовлятися

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ позитивно оцінює співпрацю військовослужбовців Військово-Морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Відносно оперативних питань, які існують, то ми намагаємось їх вирішувати з росіянами у Севастополі - і ви знаєте, останнім часом нам це вдається», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Водночас міністр зауважив, що детально не ознайомлений з питаннями щодо подальшого перебування ЧФ РФ, які порушувалися під час візиту міністра закордонних справ України Володимира ОГРИЗКА до Москви.

Натомість Ю.ЄХАНУРОВ зауважив, що зараз ВМС України та ЧФ РФ готуються до спільного святкування Дня Перемоги 9 травня у Севастополі, а потім – до спільного святкування 225-ї річниці міста.

«Я запитав наших військових моряків, які є питання щодо співпраці – все нормально, тобто ми домовляємось», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Як повідомлялося, В.ОГРИЗКО під час візиту до Росії 15 квітня передав главі МЗС РФ Сергію ЛАВРОВУ проект меморандуму про етапи і порядок виведення до 28 травня 2017 року військових формувань Чорноморського флоту РФ з місць його тимчасової дислокації на території України.

За словами В.ОГРИЗКА, консультації щодо порядку виведення військових формувань ЧФ з України планується провести у червні.

Разом з тим МЗС спростували інформацію про заплановані консультації, відзначивши неактуальність для російської сторони обговорення Меморандуму про етапи і порядок виведення військових формувань Чорноморського флоту РФ з території України.