Паломники не можуть безперешкодно потрапити до чоловічого монастиря

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО обговорив із Митрополитом Сімферопольським и Кримським Лазарем подальше функціонування Космо-даміанівського чоловічого монастиря.

"За даними Кримської Єпархії, адміністрація заповідника, на території якого знаходиться монастир, установила плату за прохід. Щоб одержати доступ до святого місця і використовувати своє право, дане основним Законом України - Конституцією, "відправляти одноосібно або колективно релігійні культи і ритуальні обряди", треба одержати перепустку в Алуштінскому природному заповіднику. Відвідування монастиря включене в прейскурант платних послуг, наданих заповідником. Паломники не можуть безперешкодно потрапити до святої обителі", - повідомляє Представництво.

Л.ЖУНЬКО зазначив, що держава зобов`язана реалізувати право кожного на свободу совісті й віровизнання, тому Президент України намагаючись відродити релігійні традиції приділяє цьому питанню особливу увагу. Представник Глави держави погодився із Владикою, що будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих переваг громадян залежно від їх ставлення до релігії, так само як і розпалювання пов`язаних з цим ворожнечі й ненависті чи ображання почуттів громадян, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом. Він також зазначив, що Представництво Президента триматиме дане питання на контролі та дав доручення досконале вивчити проблеми, які обговорювалися під час зустрічі.

На зустрічі також обговорено питання релігійної ситуації в республіці й заходи із підготовки та участі християнських церков і релігійних громад у святкуванні в Україні 1020-річчя хрещення Київської Русі.