18 кримінальних справ порушено стосовно кримських «перевертнів у погонах»
00:19, 18 квітня 2008Крым
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Міліціянти брали хабарі, били затриманих...
У Криму цього року прокуратурою порушено 18 кримінальних справ стосовно працівників органів внутрішніх справ.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.
Спільними зусиллями правоохоронців, у тому числі стараннями керівництва Головного управління МВС України в АРК, «перевертнів у погонах» викрито в тому, що вони брали хабарі, били затриманих і підслідних, незаконно затримували людей, складали на них фіктивні протоколи.
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