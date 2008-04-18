18 кримінальних справ порушено стосовно кримських «перевертнів у погонах»

У Криму цього року прокуратурою порушено 18 кримінальних справ стосовно працівників органів внутрішніх справ.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Спільними зусиллями правоохоронців, у тому числі стараннями керівництва Головного управління МВС України в АРК, «перевертнів у погонах» викрито в тому, що вони брали хабарі, били затриманих і підслідних, незаконно затримували людей, складали на них фіктивні протоколи.