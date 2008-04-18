Чорномирдін: Чорноморський флот буде виведений вчасно

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН вважає передчасним проведення консультацій з питання виведення Чорноморського флоту Російської Федерації з території України.

Про це посол сказав журналістам, повідомляє УНІАН.

«За дев`ять років? А що, пора говорити про це? Гаразд, слухайте, 2017 рік визначено договором. У 2017 році флот буде виведено, чого наперед…», - сказав посол. «Ви що, хочете консультацій? Там живі люди, там живуть офіцери, у них сім`ї, діти, навіщо ви це робите?» - додав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Посол також зазначив, що є договір, і ніхто його не оспорює – ні Росія, ні керівництво України.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО під час візиту до Росії 15 квітня передав главі МЗС РФ Сергію ЛАВРОВУ проект меморандуму про етапи і порядок виведення до 28 травня 2017 року військових формувань Чорноморського флоту РФ з місць його тимчасової дислокації на території України.

За словами В.ОГРИЗКА, консультації щодо порядку виведення військових формувань ЧФ з України планується провести в червні.

Разом з тим у МЗС РФ спростували інформацію про заплановані консультації, зазначивши неактуальність для російської сторони обговорення Меморандуму про етапи і порядок виведення військових формувань Чорноморського флоту РФ з території України.