225-річчя ЧФ моряки Росії та України відзначатимуть пліч-о-пліч

225-річчя Чорноморського флоту моряки російського і українського флотів відзначатимуть «разом, в одному строю, пліч-о-пліч».

Про це повідомив заступник голови міської державної адміністрації Леонід САВЕНКО, докладаючи ветеранській громадськості Севастополя про хід підготовки до святкування 225-річчя міста. За словами Л.САВЕНКА, «кораблі ЧФ РФ і ВМС України цього дня також стоятимуть в одному строю, всі заходи проходитимуть на одному спільному майданчику».

Л.САВЕНКО також повідомив, що 24 травня, в день рівноапостольних Кирила і Мефодія, відзначатиметься 1145-річчя створення слов`янської азбуки, і до Севастополя приїдуть науковці з різних куточків світу. За словами представника керівництва виконавчої влади міста, «до цієї дати передбачається закладення пам`ятника Кирилу і Мефодію», передає газета «Новий Севастополь».

Л.САВЕНКО додав, що виділено кошти на будівництво пам`ятників Кирилу і Мефодію, гетьману Сагайдачному і пам`ятника Соборності України. Місця під ці пам`ятники визначені, ведеться їх облаштування. Пам`ятник Кирилу і Мефодію буде встановлений у сквері біля міської прокуратури. А пам`ятники Сагайдачному і Соборності України планують встановити в сквері біля бухти Омега, повідомив заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації.

Щодо святкування 225-річчя Севастополя, Л.САВЕНКО зазначив, що детальний план на 14 червня буде опублікований пізніше.

Як повідомляв УНІАН, День Чорноморського флоту щорічно відзначається 13 травня, цього року основні святкові заходи планується провести 11 травня. День міста в Севастополі відзначається 14 червня.