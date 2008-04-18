ДТП у Криму: зіткнулися два легковики, 6 травмованих, двоє з них - у комі (фото)

У Сімферополі (Крим) зіткнулися два легкові автомобілі, внаслідок чого травмованими виявилися 6 осіб, двоє з них знаходяться в комі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні вночі.

Автомобіль ВАЗ-2101, водій якого не виконав вимогу інспекторів ДАІ зупинитися, виїхав на перехрестя, де врізався в автомобіль ВАЗ-21013. Після удару ВАЗ-2101, ”повний пасажирів”, викинуло вліво. Легковик збив металеву огорожу, вискочив на тротуар і врізався в ріг будинку. ”Тільки завдяки щасливому випадку пішоходи не постраждали”, - зазначає ДАІ.

В результаті ДТП водії обох автомобілів і двоє пасажирів одержали травми середнього ступеня тяжкості, ще двоє пасажирів (хлопець і дівчина) з тяжкими травмами знаходяться в комі.

Фото прес-служби Управління ДАІ Криму