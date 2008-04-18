У Ющенка турбуються долею автодороги «Білогірськ-Привітне»

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО звернувся до голови Ради Міністрів АР Крим Віктора ПЛАКІДИ з пропозицію ініціювати перед Кабінетом Міністрів України питання про включення проекту будівництва автодороги «Білогірськ-Привітне» до плану заходів розвитку автономії і внесення відповідних змін до Державної програми соціально-економічного розвитку АР Крим на період до 2017 року.

Про це повідомляє Представництво Президента в Криму.

До Представництва звернулося керівництво Білогірської райдержадміністрації із проханням сприяти в питанні проектування і будівництва концесійної автомобільної дороги «Білогірськ-Привітне».

«Важливість будівництва зазначеної концесійної автодороги полягає в її спроможності значно збільшити транспортну доступність морського узбережжя між містами Алушта і Судак - перспективної курортно-рекреаційної зони, що сьогодні активно формується. Будівництво дороги дозволить ефективно вирішувати питання доставки будівельних матеріалів, обладнання, сільськогосподарської продукції, швидкого доступу рекреантів до курортної зони, а також частково розвантажити транспортні потоки на трасі загальнодержавного значення Сімферополь-Ялта», - йдеться у повідомленні.

Крім того, дана дорога являтиметься транспортно-комунікаційною віссю (з шириною транспортного коридору не менш 50 км), що активізуватиме соціально-економічний розвиток прилеглих територій Білогірського району і сприятиме зростанню їх інвестиційної привабливості.

Ця дорога є важливим елементом «Схеми під’їзних доріг до південного берега Криму», розробленої Інститутом «Укрдіпродор» у 2006 році.

Але завдання щодо реалізації проекту будівництва зазначеної автодороги не знайшли відображення в Державній програмі соціально-економічного розвитку АРК на період до 2017р., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007р.

З огляду на те, що вищезгадана автодорога є одним із перспективних і прибуткових проектів, Постійний Представник Президента України в АРК звернувся до голови Радміну з пропозицію підтримати Білогірську райдержадміністрацію та ініціювати перед Кабінетом Міністрів України питання про включення проекту будівництва автодороги «Білогірськ-Привітне» до плану заходів розвитку автономії і внесення відповідних змін до Державної програми соціально-економічного розвитку АР Крим на період до 2017 р.

Відповідні листи з проханням підтримати ініціативу Представництва Президента України в АР Крим і Білогірської райдержадміністрації щодо внесення на розгляд Кабінету Міністрів України питання про визнання автодороги «Білогірськ-Привітне» об’єктом державного значення та можливість часткового фінансування проекту її будівництва за рахунок коштів Державного бюджету України та участі Укравтодору в його реалізації, також направлені Міністру регіонального розвитку і будівництва України, голові Державного агентства України з інвестицій і інновацій, голові Державної служби автомобільних доріг України, Начальнику Служби автомобільних доріг в АРК.