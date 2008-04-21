Операція «Залізничний переїзд» проводиться в Криму

На території Криму до 16 травня співробітниками ДАІ проводиться операція «Залізничний переїзд».

Мета цього заходу – визначити стан залізничних переїздів, усунути недоліки (всілякі ями, заповнити бракуючі знаки, поміняти або відремонтувати несправні шлагбауми), а також підсилити контроль за водіями при проїзді переїздів.

«Залізничний переїзд є однією з найбільш небезпечних ділянок на дорозі. При проїзді залізничних переїздів необхідно строго дотримуватися Правил дорожнього руху», - відзначає прес-служба Управління ДАІ ГУ МВС України в АР Крим.

За даними ДАІ, в 2007 році на півострові було зафіксовано більше чотирьох тисяч порушень правил проїзду залізничних переїздів, також на них відбулося 2 ДТП.