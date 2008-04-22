Круглий стіл ”Проблеми освітлення в ЗМІ міжнаціональних і міжконфесійних відносин”
10:52, 22 квітня 2008Крым
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24 квітня - 11.00. Круглий стіл "Проблеми освітлення в ЗМІ міжнаціональних і міжконфесійних відносин".
Питання, пропоновані до обговорення: проблеми подолання міжконфесійних конфліктів і релігійного екстремізму; роль мас-медіа в процесі формування толерантних відносин на півострові.
Інформаційний прес-центр (вул.Севастопольська, 8, к.106).
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