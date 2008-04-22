Радмін затвердив План заходів щодо збереження об`єктів культурної спадщини

Рада міністрів АРК затвердила План заходів щодо збереження об`єктів історико-культурної спадщини на період до 2011 року.

Рішення прийняли сьогодні на засіданні уряду Криму, повідомляє прес-служба Радміну.

Міністр культури і мистецтв АРК Олександр Єрмачков відзначив, що у сфері управління міністерства знаходиться 50 пам`ятників архітектури, історії і культури, з них 25 пам`ятників національного значення.

У музеях і заповідниках зберігається більше 1 млн. музейних експонатів, щорічно з експозиціями музеїв і заповідників знайомиться більш як 2,7 млн. відвідувачів.

Реалізація прийнятих заходів дозволить забезпечити збереження пам`ятників культури і архітектури, привернути до них увагу кримчан і гостей півострова.