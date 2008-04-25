В Ялті відбудеться Фестиваль православної культури

В Ялті в дні святкування Великодня відбудеться Фестиваль православної культури.

"Вперше в дні святкування Пасхи Христової Ялтинська благочинність разом з Ялтинським міськвиконкомом проводять Фестиваль православної культури", - повідомляє прес-служба мерії Ялти.

27 квітня в місті відбудеться Хресний хід, Пасхальна хорова асамблея, конкурс дитячих малюнків «Великдень радісно зустрічаємо», конкурс пасхальних букетів. Цього дня також відбудеться запуск в небо пасхального яйця - зв`язки повітряних куль у вигляді яйця.

27-28 квітня буде організований продаж книг, ікон, пасхальних сувенірів та ін. - по лотку від кожного храму, також виставлятимуть чудотворні ікони.

28 квітня - виступ дитячих колективів «Пасхальна радість», виставка-продаж святкової випічки і кулінарних виробів «Пасхальна ласунка», конкурс на найбільшу пасхальну паску, ігри (катання яєць, ходіння на ходулях) та ін.

27-28 квітня в Ялті (біля пам`ятника Леніну) відбудеться демонстрація фільму «Ялта починалася з Полікур».