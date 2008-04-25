3 га набережної віддали в оренду за сфальсифікованим документом

Прокуратурою Алушти (Крим) виявлено підроблене рішення сесії Партенітської селищної ради, за яким 3 гектари набережної віддані в оренду будівельній фірмі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Криму, фальшивий дозвіл склали посадовці селищної ради. "Вони одноосібно затвердили рішення, яке не виносилося на голосування депутатів селищної ради", - йдеться у повідомленні.

Прокуратурою дії чиновників кваліфіковані як зловживання службовим становищем (за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України) та службове підроблення (за ч. 2 ст. 366 КК України).

Порушено кримінальну справу, ведеться слідство.