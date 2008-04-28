У Криму альпіністи МНС врятували двох туристів, які зірвалися з 30-метрової скелі

У Криму, поблизу селища Морське Судакської міської ради, на мисі Ай-Фока, двоє туристів 1982 і 1983 років народження упали зі скелі висотою 30 метрів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні інформаційно-роз`яснювальної роботи та зв`язків із ЗМІ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, п’ятеро альпіністів Феодосійського гірського пошуково-рятувального взводу МНС, які прибули на місце події, підняли потерпілих і надали їм медичну допомогу, після чого передали лікарям «швидкої» допомоги.