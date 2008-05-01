Найбільший дитячий непрофесійний хор встановить світовий рекорд

8 травня - 10.30. Найбільший дитячий непрофесійний хор, що складається з 800 дітей-учасників весняної зміни в МДЦ "Артек", встановить світовий рекорд.

Заявка про реєстрацію світового музичного рекорду 8 травня буде подана в Книгу рекордів Гиннеса.

Музичний рекорд діти "Артеку" присвячують Дню Перемоги.

Виступ унікального хору відбудеться 8 травня на майданчику дитячого табору "Морський". Саме з цього табору в 1925 році починався "Артек".