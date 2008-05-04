На Тузлі виявили нові мазутові плями

Фахівцями МНС під час проведення моніторингу стану прибережної зони було виявлено забруднення нафтопродуктами острова Коса Тузла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов`язаної з викидами нафтопродуктів на побережжі Тузли, з 29 квітня по 3 травня проведено відчищення берегової смуги від забруднення нафтопродуктами на площі близько 20350 кв.м, зібрано близько 128,8 тонн суміші нафтопродуктів.

Всього в роботах був задіяний 81 співробітник МНС, 8 одиниць техніки і катер (ВМ-5). «В даний час роботи тривають», - повідомили в МНС.

Як повідомлялося, 11 листопада 2007 року шторм спричинив корабельні аварії в Азовському і Чорному морях. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в морі вилилося більш як 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, в море із затонулих суховантажів потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Після аварії суден у Ленінському районі Криму і на острові Коса Тузла було зібрано більше 4 тис. тонн мазутово-піщаної суміші, її вивезли на територію Керченського порту. У Керчі днями почато роботи з утилізації мазутово-піщаної суміші.

Разом з тим, заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України Дмитро ГУРСЬКИЙ запевнив, що Східний Крим готовий прийняти відпочиваючих, незважаючи на «мазутову аварію» в Керченській протоці. При цьому він повідомив, що внаслідок аварій суден було завдано удару по біоті (сукупність живих організмів, що історично склалася і мешкає на якійсь великій території). Заступник міністра зазначив, що на реабілітацію території, яка постраждала, потрібно «3-4, а може, й 5 років».