Ціну на газ для населення можуть підняти до Дня перемоги

Рішення про підвищення ціни на газ для населення може бути прийнято 8 травня на засіданні Нацкомісії регулювання електроенергетики України.

Про це повідомив газеті "Сегодня" керівник прес-служби НАК "Нафтогаз України" Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

При цьому він запевнив, що "заднім числом" ціни піднімати не будуть. Скоріше за все, до 8 травня розрахунки будуть вестися за старими тарифами, а після вже за новими.

"У такий спосіб вдасться уникнути соціальної напруженості в суспільстві", - вважає В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів рекомендував Національній комісії регулювання електроенергетики провести з травня по грудень цього року поетапне підвищення роздрібних цін на газ для населення в межах 3-5% щомісяця залежно від обсягів споживання.

Зокрема, Кабмін рекомендував НКРЕ передбачити щомісячне 3% підвищення роздрібної ціни для побутових споживачів з об`ємом споживання до 12 тис. куб. м. і 5% щомісячне підвищення для абонентів, які споживають понад 12 тис. куб. м.

Однак ціни не підвищилися через відсутність рішення НКРЕ.