Чи загрожує релігійний екстремізм стабільності в Криму?

12:25, 06 травня 2008
Крым
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«Круглий стіл» у Сімферополі

16 травня в Сімферополі відбудеться «круглий стіл» на тему: «Чи загрожує релігійний екстремізм стабільності у Криму і як запобігти цій загрозі у процесі інтеграції в українське суспільство раніше депортованого кримськотатарського народу».

Як повідомляє Кримський Незалежний центр політичних дослідників і журналістів, мета заходу – сприяння публічному аналізу проблем інтеграції в українське суспільство раніше депортованих кримських татар, визначення загроз і викликів для регіональної безпеки в Криму, вироблення пропозицій для запобігання цих загроз і викликів та доведення результатів цього аналізу і пропозицій до громадськості, експертних кіл і владних структур України та Криму. 

Учасники - представники владних кіл Криму, Меджлісу кримськотатарського народу, релігійних та етнічних організацій, експерти, журналісти.

Місце проведення: Центр толерантності Кримського краєзнавчого музею.

 

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