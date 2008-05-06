Чи загрожує релігійний екстремізм стабільності в Криму?

16 травня в Сімферополі відбудеться «круглий стіл» на тему: «Чи загрожує релігійний екстремізм стабільності у Криму і як запобігти цій загрозі у процесі інтеграції в українське суспільство раніше депортованого кримськотатарського народу».

Як повідомляє Кримський Незалежний центр політичних дослідників і журналістів, мета заходу – сприяння публічному аналізу проблем інтеграції в українське суспільство раніше депортованих кримських татар, визначення загроз і викликів для регіональної безпеки в Криму, вироблення пропозицій для запобігання цих загроз і викликів та доведення результатів цього аналізу і пропозицій до громадськості, експертних кіл і владних структур України та Криму.

Учасники - представники владних кіл Криму, Меджлісу кримськотатарського народу, релігійних та етнічних організацій, експерти, журналісти.

Місце проведення: Центр толерантності Кримського краєзнавчого музею.