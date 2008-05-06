Росія не розкидає бойові ракети в Криму

Чорноморський флот Російської Федерації спростував інформацію про втрату ним бойової ракети в Криму.

Як заявив у коментарі кореспонденту УНІАН начальник Служби інформації та громадських зв`язків ЧФ - капітан 1 рангу Андрій КРИЛОВ, 26 квітня пішим загоном прикордонної служби України на кримському узбережжі в районі села Привітне «було знайдено виріб (макет), що належить Чорноморському флоту».

Як повідомив А.КРИЛОВ, після встановлення приналежності виробу, фахівцями Чорноморського флоту в присутності представників прикордонної служби, ВМС, МНС і МВС України він був оглянутий. «Під час огляду встановлено, «що виріб не є бойовим і не становить загрози для людей і довкілля», - зазначив А.КРИЛОВ. На місці було складено відповідний акт, його підписали всі учасники огляду. Було ухвалено рішення про передачу макету Чорноморському флоту. «Вона (передача виробу – УНІАН) була здійснена в робочому порядку», - сказав начальник Служби інформації та громадських зв`язків ЧФ.

«Викликає подив реакція окремих ЗМІ, які прагнуть через 10 днів після події надати їй скандальний характер», - сказано в офіційній заяві Служби інформації та громадських зв`язків ЧФ.

***

Недотримання норм базової угоди про базування на території України Чорноморського флоту Російської Федерації провокує виникнення «елементів небезпеки», заявив на брифінгу у вівторок речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Він зазначив, що будь-яке навчання чи випробування з боку Чорноморського флоту Російської Федерації потребує відповідно до базової угоди 1997 року обов’язкового погодження з компетентними органами України. Він зазначив, що жодних звернень до командування ВМС України з боку ЧФ не надходило.

За словами В.КИРИЛИЧА, це свідчить про те, що випробування ракети проходило поза правовим полем. «Це, безумовно, ускладнює питання і функціонування, і базування, і взаємин, і діалогу в частині перебування ЧФ РФ на території України», - сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо заяви російської сторони про те, що ця ракета є предметом, який не вміщує вибухонебезпечні речовини і не становить загрози життю громадян та екології, В.КИРИЛИЧ зазначив: «було б не коректно давати оцінку технічно-військовим параметрам цього елементу ракети, але очевидно, ніхто сьогодні ще не говорить, але, я думаю, що голосно заговорить про можливі наслідки вибуху такої ракети».

За словами В.КИРИЛИЧА, «є загалом очевидні речі, які не потребують експертного ока». Зокрема, він повідомив, що коли була виявлена ракета, то з боку ЧФ РФ було заявлено, що вони забезпечать охорону цього об’єкта. «Якщо йдеться про макет, то він не становить жодної загрози», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Він також зазначив, що була створена комісія, до якої увійшли представники ЧФ РФ, які зійшлися на думці, що «це той предмет, про який ми ведемо розмову».

Водночас, В.КИРИЛИЧ зазначив, що випадок з російською ракетою не може бути приводом для постановки питання про передчасне виведення ЧФ РФ з території України. За його словами, це не є взаємопов’язаними питаннями. «Україна дотримується договорів і норм права, які передбачають, що ЧФ РФ перебуває на території України до 2017 року», - сказав він.

***

Українські ЗМІ в понеділок повідомили, що нібито наприкінці квітня в районі села Привітне між Алуштою та Судаком у Криму було знайдено «російську ракету, призначену для ураження надводних і повітряних цілей».