У Севастополі поглумилися над могилою градоначальника початку XX ст.

Порушено кримінальну справу

Прокуратурою міста Севастополя порушено кримінальну справу за фактом наруги над могилою місцевого градоначальника початку 20-го століття. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України. Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ст.297 КК України. Досудове слідство у кримінальній справі, проведення якого доручено райвідділу внутрішніх справ Севастополя, взято на контроль прокуратурою міста. Директорові комбінату благоустрою внесено припис, яким зобов’язано забезпечити належну охорону кладовища.

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