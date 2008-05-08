Сьогодні до Севастополя прибуде фрегат американських ВМС

8 травня в порт Севастополя, відповідно до плану заходів військового співробітництва Збройних Сил України на 2008 рік, прибуде фрегат Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки "Джон Л. Холл".

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-морських сил України, метою візиту є підтримання дружніх відносин між флотами України та Сполучених Штатів Америки, обговорення стану та перспектив подальшого двостороннього співробітництва, обмін досвідом у сфері оперативної взаємодії, матеріально-технічного забезпечення кораблів під час участі у міжнародних операціях.

Як також зазначили у прес-центрі, під час візиту заступник Надзвичайного та Повноважного посла США в Україні Джеймс ДЕТТІТ, аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні полковник Дж.МОЛЛОЙ, військово-морський аташе при Посольстві США в Україні капітан 2 рангу М.СТЕКПУЛ, командир походу капітан 1 рангу Ч.ВОЛТЕР і командир корабля капітан 2 рангу А.БЕННЕТ, а також координатор Програми двостороннього співробітництва відділу оборонного співробітництва при Посольстві США в Україні К.О’БРАЙН зустрінуться з командувачем ВМС Збройних Сил України віце-адміралом Ігорем ТЕНЮХОМ.

Також під час відвідування Севастополя американські військові моряки як представники країни, що входила до складу антигітлерівської коаліції, візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 63-ї річниці Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками.

Візит фрегата триватиме до 12 травня.

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Депутати за фракцій „Русский блок” і “Народна опозиція” міськради Севастополя виступають проти візиту в місто американського корабля, запланованого на 8 травня, про це заявив депутат Євген ДУБОВИК (фракція „Народна опозиція”). “Знаючи ставлення Севастопольської міської ради, севастопольців, до цієї проблеми, все рівно запрошується. Для чого? Для того, щоб знову розпалити якусь ненормальну пристрасть: знову прапори, знову скандування, знову 9 травня ми влаштовуємо якісь незрозумілі шоу”, - сказав депутат, додавши, що всім відоме „ставлення севастопольців до проблеми НАТО”.

Депутат від фракції „Русский блок” Андрій МЕРКУЛОВ у свою чергу заявив: „8 травня, як завжди на День Перемоги, знову заходить сюди американський пароплав, як завжди на 9 травня нам роблять якусь гидоту”.

Водночас перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН під час виступу на сесії нагадав депутатам, що США у роки Другої світової війни були союзниками СРСР. Він також повідомив, що „американці мають намір 9 травня від імені американського народу покласти вінок до Вічного вогню”. За його словами, „не треба від 9 травня наших вчорашніх союзників відштовхувати”. Навпаки, додав він, „треба добиватися, щоб вони разом з нами не забували про той великий подвиг, здійснений нами разом”.