На пам’ятник Катерині ІІ у Севастополі немає документів

14 червня у Севастополі, в день його 225-річчя, відкриють пам’ятники Гетьману Сагайдачному та Кирилу і Мефодію.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

За словами представника виконавчої влади міста, відносно цих пам’ятників вже здійснені усі необхідні узгодження.

Коментуючи сумніви деяких депутатів міськради (на позачерговій сесії 6 травня) щодо необхідності встановлення пам’ятника гетьману саме у Севастополі, В.КАЗАРІН зазначив: „Сагайдачний - один із найбільш великих гетьманів України, і він тісно пов’язаний з Кримом, у тому числі його відомими походами, коли він звільняв величезні християнські полони і повертав їх на материкову Україну”.

Зрештою, як сказав В.КАЗАРІН, „гетьман Сагайдачний - це той гетьман, який за 30 років до Богдана Хмельницького направив перше посольство у Москву з проханням прийняти козацтво під руку московського царя”. За словами першого заступника голови міськадміністрації, він звертає на цей факт увагу, „так би мовити, патріотів, які там промовляють різні з цього приводу слова. А те, що ним було задумано, потім реалізував Богдан Хмельницький”.

На думку В.КАЗАРІНА, відносно Богдана Хмельницького і Петра Сагайдачного не може бути якихось заперечень.

В інтерв’ю журналістам В.КАЗАРІН зазначив, що «по пам’ятнику Катерині ІІ пакет правоустановчих документів взагалі відсутній”. За його словами, „міська рада просто не ініціювала збір документів, і рішення ухвалювалося вольовим чином”. В.КАЗАРІН з цього приводу додав: „Про те, що питання внесене до порядку денного, ми теж дізналися, коли прийшли на сесію. Було внесено „з голосу” і поставлено. Я не думаю, що це вірна практика вирішення таких серйозних і важливих питань. Я закликаю до взаємоповаги і слідування букві закону”.

Як повідомляв УНІАН, на сесії 6 травня депутати міської ради Севастополя запропонували міській адміністрації відмовитися від відкриття пам`ятної дошки на честь 90-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту. У прийнятій з цього приводу заяві міськради, зокрема, йдеться, що „з боку міськадміністрації розгорнута війна пам’ятників і пам’ятних знаків”. За словами депутатів, ”структурними підрозділами адміністрації під загрозою звільнення видані команди усіма шляхами перешкоджати встановленню пам’ятника Катерині ІІ як засновниці міста Севастополя. В той же час, основним пунктом плану заходів зі святкування 225-річчя Севастополя стає встановлення пам’ятника Гетьману Сагайдачному в Гагарінському районі міста без відповідного рішення міської ради”.