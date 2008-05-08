Салют і панорамний феєрверк влаштують в Севастополі російські моряки

Салют і панорамний феєрверк на День Перемоги і 225-річний ювілей Чорноморського флоту влаштують в Севастополі російські моряки.

Про це УНІАН повідомили в Службі інформації і громадських зв`язків Чорноморського флоту Російської Федерації.

Святковий салют і панорамний феєрверк пройдуть увечері 9 і 11 травня. «За задумом, затвердженим командуючим Чорноморського флоту віце-адміралом Олександром КЛЕЦКОВИМ, для виробництва салюту і феєрверку з комп`ютерним управлінням в акваторії Севастопольської бухти обладнано сім вогняних позицій. Одинадцять найсучасніших феєрверкових комплексів російського виробництва - «Веселка» і «2А - ЗОМ», які розмістяться на Північному молу, бойових кораблях, секціях плавпричалу і на парадному понтоні, продемонструють найостанніші досягнення в цій області», - відзначив голова салютно-феєрверкової комісії капітан 1 рангу Володимир КОВАЛЕНКО.

Вогненне дійство в режимі реального часу супроводжуватиметься музичним оформленням – одна з радіостанцій синхронно із залпами артилерійських гармат і феєрверкових комплексів транслюватиме «тематичний аудіоряд, що відповідає торжеству моменту». Вперше в історії Чорноморського флоту ювілейний феєрверк супроводжуватиметься лазерним шоу. За допомогою спеціальної установки монохромний зелений промінь висвітить на водній поверхні, бортах бойових кораблів, береговому рельєфі і навіть на димі від артилерійських залпів герб міста-героя, силуети кораблів, а також напис, що біжить: «Чорноморському флоту - 225». А на плавучому понтоні морські піхотинці ЧФ РФ продемонструють прийоми рукопашного бою зі зброєю.

«Святкову атмосферу доповнять ілюмінація фасаду Костянтинівського і Михайлівського равелінів, кольорові фонтани на воді. Вісім аеродромних посадочно-маякових станцій створять в небі колоритні прожекторні світлові композиції», - відзначають в Службі інформації та громадських зв`язків ЧФ РФ.

Панорамний феєрверк загальною протяжністю один кілометр буде видно практично з будь-якої точки Севастополя, завіряє ЧФ.