Нагородження переможців конкурсу «Таланти багатодітної сім`ї»

19 травня - 20.00. Гала-концерт і нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Таланти багатодітної сім`ї». У церемонії закриття тематичної зміни візьмуть участь народні депутати України Л.Грач і К.Самойлік. Телефон: 24-11-81, 27-45-87 (Міністерство у справах молоді, сім`ї і гендерній політиці Криму з метою забезпечення організованого виїзду просить направити підтвердження про участь і кількість представників до 15 травня). Місце проведення: «Артек», майданчик табору «Морський».

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