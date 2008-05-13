Костенко: РНБО має розглянути територіальні претензії до України
Треба відмовлятися від радянської практики
Народний депутат, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що Рада національної безпеки та оборони має негайно розглянути територіальні претензії з боку російської влади до України. Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою УНП коментарі Ю.КОСТЕНКА з приводу виступу мера Москви Юрія ЛУЖКОВА в Севастополі, під час якого той висловив сумнів щодо приналежності Криму Україні, та рішення СБУ про заборону Ю.ЛУЖКОВУ в’їжджати до України.
«СБУ мала б не допустити в’їзд пана ЛУЖКОВА до України», оскільки «ця особистість антиукраїнськими заявами вже нанесла величезної шкоди україно-російським стосункам», підкреслив Ю.КОСТЕНКО.
Аналізуючи російську політику щодо України, лідер УНП висловив переконання, що «вона сьогодні чітко окреслила свій пріоритет, який полягає у формуванні стосунків не на основі норм міжнародного права, а на основі територіальних претензій до України». Тому, наголосив Ю.КОСТЕНКО, «ЛУЖКОВ – один з елементів цієї масштабної антиукраїнської політики з боку тих, хто не хоче мати дружні стосунки з Україною як із незалежною державою».
Політик також зазначив, що Україні «треба відмовлятися від радянської практики, за якої діяло вітчизняне МЗС щодо такого роду візитерів, як ЛУЖКОВ, ЖИРИНОВСЬКИЙ».
«У будь-якій демократичній країні світу за такі висловлювання можна понести або кримінальну відповідальність, або як мінімум – отримати статус персони нон-грата», - вважає лідер УНП.
При цьому Ю.КОСТЕНКО, який очолював українську урядову делегацію на переговорах з Росією щодо ядерного роззброєння у 1992 р., нагадав: «Росія, разом з іншими ядерними державами, несе політичне зобов’язання перед усім світом, що вона є гарантом територіальної цілісності і незалежності Української держави». За його словами, тому РНБО має розглянути як Росія виконує це зобов’язання.
Довідка УНІАН. 10 травня 2008 року в Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.
11 травня Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним». Ю.ЛУЖКОВ відзначив: «Севастополь у 1948 році був виділений як місто, яке увійшло до підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, які має Росія по відношенню до своєї військово-морської бази – Севастополя».
12 травня СБУ заборонила мерові Москви Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію України.