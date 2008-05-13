Костенко: РНБО має розглянути територіальні претензії до України

Народний депутат, голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає, що Рада національної безпеки та оборони має негайно розглянути територіальні претензії з боку російської влади до України. Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою УНП коментарі Ю.КОСТЕНКА з приводу виступу мера Москви Юрія ЛУЖКОВА в Севастополі, під час якого той висловив сумнів щодо приналежності Криму Україні, та рішення СБУ про заборону Ю.ЛУЖКОВУ в’їжджати до України.

«СБУ мала б не допустити в’їзд пана ЛУЖКОВА до України», оскільки «ця особистість антиукраїнськими заявами вже нанесла величезної шкоди україно-російським стосункам», підкреслив Ю.КОСТЕНКО.

Аналізуючи російську політику щодо України, лідер УНП висловив переконання, що «вона сьогодні чітко окреслила свій пріоритет, який полягає у формуванні стосунків не на основі норм міжнародного права, а на основі територіальних претензій до України». Тому, наголосив Ю.КОСТЕНКО, «ЛУЖКОВ – один з елементів цієї масштабної антиукраїнської політики з боку тих, хто не хоче мати дружні стосунки з Україною як із незалежною державою».

Політик також зазначив, що Україні «треба відмовлятися від радянської практики, за якої діяло вітчизняне МЗС щодо такого роду візитерів, як ЛУЖКОВ, ЖИРИНОВСЬКИЙ».

«У будь-якій демократичній країні світу за такі висловлювання можна понести або кримінальну відповідальність, або як мінімум – отримати статус персони нон-грата», - вважає лідер УНП.

При цьому Ю.КОСТЕНКО, який очолював українську урядову делегацію на переговорах з Росією щодо ядерного роззброєння у 1992 р., нагадав: «Росія, разом з іншими ядерними державами, несе політичне зобов’язання перед усім світом, що вона є гарантом територіальної цілісності і незалежності Української держави». За його словами, тому РНБО має розглянути як Росія виконує це зобов’язання.

Довідка УНІАН. 10 травня 2008 року в Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним». Ю.ЛУЖКОВ відзначив: «Севастополь у 1948 році був виділений як місто, яке увійшло до підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, які має Росія по відношенню до своєї військово-морської бази – Севастополя».

12 травня СБУ заборонила мерові Москви Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію України.