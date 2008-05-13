«Підозріла калюжа» на зупинці виявилася 3 кілограмами ртуті

У Керчі на одній з автобусних зупинок фахівці МНС зібрали близько 3 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, місцеві жителі, виявивши на зупинці «підозрілого вигляду калюжу», звернулися в міліцію і МНС.

Прибувши на місце події, фахівці-хіміки зібрали ртуть, а місце події обробили спеціальним розчином.

«Зібрано близько трьох кг ртуті, проведена демеркуризація, - повідомили в МНС. – Ніхто з перехожих не постраждав». Небезпечна речовина буде відправлена на утилізацію.

Міліція з`ясовує джерело появи ртуті на зупинці.