«Підозріла калюжа» на зупинці виявилася 3 кілограмами ртуті
17:13, 13 травня 2008Крым
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Міліція з`ясовує джерело появи
У Керчі на одній з автобусних зупинок фахівці МНС зібрали близько 3 кг ртуті.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, місцеві жителі, виявивши на зупинці «підозрілого вигляду калюжу», звернулися в міліцію і МНС.
Прибувши на місце події, фахівці-хіміки зібрали ртуть, а місце події обробили спеціальним розчином.
«Зібрано близько трьох кг ртуті, проведена демеркуризація, - повідомили в МНС. – Ніхто з перехожих не постраждав». Небезпечна речовина буде відправлена на утилізацію.
Міліція з`ясовує джерело появи ртуті на зупинці.
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