Малорухливий спосіб життя вбиває 2 млн. людей щороку - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) із посиланням на службу новин ООН оприлюднила дані, згідно яким щорічно від хвороб, обумовлених недостатньою фізичною активністю, в світі вмирає близько 1,9 млн. людей.

За підрахунками експертів ВООЗ, у Європі і Центральній Азії жертвами нерухливого способу життя стають понад 600 тисяч людей на рік. Фахівці зазначають, що фізична активність, не меншого 30 хвилин на день знижує ризик розвитку ряду найбільш поширених неінфекційних захворювань.

У 2002 році ВООЗ започаткувала міжнародний день «Рух - це здоров`я», який відзначається 10 травня. Цього року ВООЗ приділила особливу увагу соціальній нерівності в питаннях фізичної активності.

Експерти зазначають, що в багатьох країнах доступ до спортивних залів і клубів - це задоволення, яке не кожен може собі дозволити. ВООЗ підкреслює у зв`язку з цим, що умови і способи фізичної активності повинні бути легко доступні, прийнятні в контексті місцевих культурних традицій, привабливі і зручні, йдеться в повідомленні.

Ожиріння в цілому не призводить до підвищеного ризику виникнення цукрового діабету, гіпертонічної хвороби і інших захворювань, традиційно пояснюваних наявністю надмірної ваги. Всі ці захворювання пов`язані не з ожирінням, а з причинами його виникнення.

УНІАН-здоров`я