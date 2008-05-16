Плани з оздоровлення дітей у Севастополя «дуже серйозні»

У Севастополі нинішнього року планується охопити літнім оздоровленням 17,5 тис. дітей, тоді як торік таке оздоровлення в літніх дитячих таборах різного типу одержали 17,1 тис. школярів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Дмитро БАЗІВ. «Плани з оздоровлення дітей у нас дуже серйозні. Видано розпорядження голови міської державної адміністрації. Вже відбулося дві наради з даного питання», - сказав Д.БАЗІВ. За інформацією представника керівництва виконавчої влади міста, в міському бюджеті на 2008 рік року на оздоровлення дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей передбачено 330 тис. грн. Крім того, як додав він, вже не перший рік здійснюється оздоровлення на базі дитячого табору міського управління освіти і науки «Гірський» усіх вихованців дитячих будинків і сирітської групи школи-інтернату №1.

«Цього року ми поставили завдання щодо оздоровлення в таборах різної форми, зокрема й денної форми, 17,5 тисячі севастопольських дітей», - сказав заступник глави міськадміністрації. За його словами, цього року «традиційно працюватиме така форма оздоровлення, як пришкільні табори, в червні буде відкрито 62 таких табори».

Д.БАЗІВ також повідомив, що в місті більш як 2 млн. грн. передбачається на оздоровлення дітей за рахунок Фонду соціального страхування на випадок втрати працездатності, а по лінії управління освіти та науки також окремо йде фінансування харчування дітей у цих пришкільних таборах, «тобто, загалом фінансування заходів з літнього оздоровлення у нас збільшується».

За інформацією віце-губернатора, «також функціонуватимуть стаціонарні табори при деяких дитячо-юнацьких клубах. Ну а всі наші 12 заміських стаціонарних табори також функціонують, і ми плануємо з наступного тижня комісійно, за участю СЕС, МНС, інших служб і управлінь всіх їх проінспектувати».