У Криму посилять контроль за діяльністю місіонерів

На території Криму більш як 600 релігійних організацій діють без реєстрації статуту.

Про це повідомлялося під час міжвідомчої наради, присвяченої питанням дотримання законодавства у сфері міжнаціональних і міжконфесійних відносин.

Як інформує прес-служба прокуратури Криму, зростання числа послідовників радикальних релігійних течій сприяє роботі в духовних учбових закладах Криму іноземних місіонерів, які представляють різні неурядові організації. "Міжнаціональну ситуацію в Криму ускладнює наявність і радикальних молодіжних організацій", - йдеться у повідомленні.

Перевірка, проведена прокуратурою республіки, показала незадовільну роботу Республіканського комітету у справах релігій, статути релігійних організацій реєструються без належної перевірки, учбовий процес в духовних учбових закладах залишається поза контролем комітету у справах релігії і Міністерства освіти.

Прийнято однозначне рішення щодо посилення контролю за діяльністю місіонерів, які все частіше з’являються в Криму зі своїми проповідями, їх духовної програми навчання, законністю поступлення фінансових коштів на їх функціонування, зазначили вже у Представництві Президента України в Криму.

Представник Глави держави у Криму Леонід ЖУНЬКО вважає, що сьогодні вкрай необхідно розробити алгоритм дій, який дозволить відслідковувати всі події аби не допустити безладу та збуренню ситуації. “Нам потрібен діалог між представниками кримської влади, політичних сил і етнічних громад. Тільки на його основі можна прийти до консенсусу”, - сказав він.