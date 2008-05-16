982 млн. грн. виділено з 1991 року на облаштування депортованих

З 1991 року з державного та республіканського бюджетів на облаштування депортованих осіб виділено 981, 98 млн. грн. Про це повідомлялося під час міжвідомчої наради, присвяченої питанням дотримання законодавства у сфері міжнаціональних і міжконфесійних відносин, інформує прес-служба прокуратури Криму.

У 2007 році на реалізацію Програми облаштування і соціально культурного розвітку депортованних громадян профінансовано 85 млн. 354, 7 тис. грн, у тому числі з бюджету АР Крим 19 млн. 087 тис.

Але, наголошує прокуратура, не виконуються постанови Радміну Криму 15-річної давності, до яких місцеві ради повинні резервувати земельні ділянки для новоприбулих депортованих.

"У свою чергу Реском у справах депортованих громадян дотепер не створив зведений реєстр депортованих громадян", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура інформує, що за оперативними данними на сьогодні на постійне місце проживання в Україну і зокрема до Криму повернулось більше 255 тис. кримських татар, 4,5 тис. вірмен, болгар, греків, німців.