Мера Сімферополя нагородили орденом Російської православної церкви

Від імені Митрополита всієї України Володимира

Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар нагородив міського голову Сімферополя Геннадія БАБЕНКА орденом Святого рівноапостольного великого князя Володимира – нагородою Російської православної церкви. Як повідомляє прес-центр міськради Сімферополя, нагородження відбулося в рамках традиційних пасхальних педагогічних читань. Орден мерові Сімферополя вручений від імені Митрополита Київського і всієї України Володимира за поданням Лазаря. Крім того, Лазар нагородив і начальника міського управління освіти Ірина ШИХОРЄВУ. Їй вручений орден преподобного Нестора Літописця.

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