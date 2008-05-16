Мера Сімферополя нагородили орденом Російської православної церкви
17:18, 16 травня 2008Крым
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Від імені Митрополита всієї України Володимира
Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар нагородив міського голову Сімферополя Геннадія БАБЕНКА орденом Святого рівноапостольного великого князя Володимира – нагородою Російської православної церкви.
Як повідомляє прес-центр міськради Сімферополя, нагородження відбулося в рамках традиційних пасхальних педагогічних читань.
Орден мерові Сімферополя вручений від імені Митрополита Київського і всієї України Володимира за поданням Лазаря.
Крім того, Лазар нагородив і начальника міського управління освіти Ірина ШИХОРЄВУ. Їй вручений орден преподобного Нестора Літописця.
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