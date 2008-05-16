18 травня деякі сили готують у Сімферополі протестні акції

18 травня – в День пам`яті жертв депортації – деякі політичні сили збираються організувати акції протесту.

Як повідомили у прес-службі Кримської організації «Союзу лівих сил» (СЛС), 18 травня активісти цієї політсили мають намір організувати в Сімферополі акцію проти проведення в загальноосвітніх навчальних закладах півострова уроків пам`яті на тему: «18 травня – день геноциду кримськотатарського народу».

Основними гаслами акції стануть: «Історія – не засіб для спекуляцій», «Ні привілеям за національною ознакою!», «Діти повинні знати правду, а не меджлісовські вигадки!». До участі в акції запрошені представники Російської громади Криму і ряд інших громад, стверджують в СЛС. Крім того, Кримська організація партії «Союз лівих сил» звертається до громадсько-політичних сил автономії із закликом підтримати її акцію.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Сімферополі пройде Всекримській жалобний мітинг з нагоди 64-х роковин масової депортації кримських татар з території Криму. За даними кримської міліції, охорону громадського порядку в Сімферополі будуть забезпечувати більше 2,5 тисяч правоохоронців (включаючи резерв).

У Меджлісі кримськотатарського народу не змогли уточнити, скільки учасників очікується на мітинг (за даними правоохоронців, очікується від 12 до 15 тисяч). «Меджліс очікує, що на жалобний мітинг прийдуть всі співвітчизники на заклик свого серця, всі ті, хто хоче вшанувати пам`ять своїх рідних і близьких, тих, що постраждали в 1944 році», - сказала УНІАН прес-секретар Меджлісу Ліля МУСЛІМОВА.

Довідка УНІАН. На початку Великої Вітчизняної війни з Криму були виселені кримські німці. У травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосип Сталін підписав підготовлену НКВД ухвалу ”Про виселення кримських татар з Кримської АССР в Узбецьку РСР”. 18 травня 1944 року почалася депортація кримських татар. Масовій депортації піддалися, за різними даними, від 180 тис. до 191 тис. кримських татар, в червні того ж року з Криму були депортовані греки, болгари і вірмени.

Процес повернення кримських татар до Криму почався наприкінці 80-х - початку 90-х років. З 1993 року 18 травня наголошується в Криму як День пам`яті жертв депортації.

Зараз населення Криму становить більше 1,9 млн. чоловік, з них більш як 260 тисяч - кримські татари.