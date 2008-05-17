Генконсул РФ у Сімферополі став почесним членом Російської общини Криму

Генеральний консул Російської Федерації в Сімферополі Олександр НІКОЛАЄВ став почесним членом Російської общини Криму (РОК). Свідоцтво про привласнення цього звання О.НІКОЛАЄВУ вручив лідер РОК, перший віце-спікер кримського парламенту Сергій ЦЕКОВ.

Звання Почесного члена Російської общини Криму привласнене О.НІКОЛАЄВУ «за активну професійну і цивільну позицію, проявлену на посту Генерального консула Російської Федерації в Криму, за внесок в зміцнення позицій Російської общини Криму». «Відрядження Олександра НІКОЛАЄВА до Криму в даний час наближається до завершення. Він вніс вагомий внесок до розвитку конструктивних, партнерських відносин Генерального консульства Російської Федерації в Сімферополі з Російською общиною Криму – організацією російських співвітчизників, орієнтованою в своїй діяльності на захист законних прав і інтересів жителів Криму, що визначають себе в етнічному відношенні росіянами або рахують російську культуру і російську мову рідними, а Росію – Батьківщиною», - мовиться в повідомленні прес-служби РОК.