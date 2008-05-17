«Вітренківці» хочуть зробити Лужкова почесним севастопольцем

Блок Наталії Вітренко готує документи на сесію у Ленінську районну раду Севастополя про надання звання «Почесний громадянин міста-героя Севастополь» меру Москви Юрію ЛУЖКОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні депутат Ленінської райради міста під час виступу на мітингу на площі Нахімова, що відбувся на підтримку Ю.ЛУЖКОВА.

«Природньо, що райрада ухвалювати таке рішення не буде, але ми будемо клопотати перед міською радою, тому що Ю.ЛУЖКОВ, мабуть, як ніхто інший із політиків зробив для міста Севастополя. Це і школа, і будинки, його участь у нашому житті дуже багатозначна», - зазначила депутат.

Представник міського відділення Союзу радянських офіцерів також заявив під час виступу на мітингу, що організація ухвалила рішення направити у міську раду пропозицію про визнання Ю.ЛУЖКОВА почесним громадянином міста. Він звернувся до усіх організацій з пропозицією терміново направити такі подання.