Водоканал дуже вибачається: 20 травня пів-Сімферополя сидітиме без води

20 травня з 9.00 до 21.00 у зв`язку з ремонтними роботами на водозаборі Сімферопольського водосховища буде припинена подача води в мікрорайонах Сімферополя «Петровська балка», «Лугове», «Бітак», на вулицях Полігонна, Чехова, Некрасова, Студентська, Воровського, Леніна, Ніжнегоспітальна, Жидкова, Ангарська, Генерала Захарова, Козлова, Крилова, Севастопольська, Червонопрапорна, Караїмська, Червоноармейська, Київська (від автовокзалу до пл. Московської), Ленінградська, Тургенєва, Мокроусова, Фрунзе, Шмідта, пр. Кірова, Комсомольська, Грібоєдова, Коцюбінського, Суходільна, 51-ої Армії, Крупської, М. Залкі, пр. Перемоги, Куйбишева, Лермонтова, Тітова і на всіх прилеглих вулицях.

Міськводоканал приносить свої вибачення за незручності.