Тимошенко ініціює міжнародне розслідування щодо приватизації шельфів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює проведення міжнародного розслідування за фактом незаконної приватизації шельфів Чорного моря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Уряд, я особисто ініціювали міжнародне розслідування, тому що в Україні цю корупційну операцію прикривають всі силовики. Міжнародне розслідування, так само як і по РосУкрЕнерго, назве все своїми іменами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Прем`єр вважає, що вищі посадовці, які допустили незаконну приватизацію шельфів, «рано чи пізно відповідатимуть перед законом за такі антинародні дії».

Водночас глава уряду не уточнила, до яких міжнародних структур уряд має намір звернутися з проханням про проведення міжнародного розслідування. «Я звернулася до міжнародних організацій, які розслідують злочини в енергетичній сфері, для того, щоб провели розслідування, як у України забрали шельфи і хотіли знищити енергетичну незалежність країни», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.