Півсотні кримських дітей перетворили на піонерів

У Сімферополі сьогодні - в радянське свято Дня піонерії – відбувся урочистий прийом у піонери учнів кримських шкіл.

Як повідомила УНІАН голова Кримської піонерської організації Олена ЛІСІНА, в піонери було прийнято близько 50-ти дітей, що вчаться у школах Сімферополя, Ялти, Бахчисарайського, Сакського і Чорноморського районів Криму.

«Це традиційний захід для нас. Прийом у піонери ми проводимо або 19 травня – в День піонерії, або 22 квітня – в день народження Леніна», - сказала О.ЛІСІНА.

Прийом у піонери проходив сьогодні на центральній площі Сімферополя – площі Леніна. Червоні галстуки дітям пов`язали кримські комуністи, зокрема їхній лідер Леонід ГРАЧ. Він нагадав піонерам «про важливість спадкоємності високоморальних радянських традицій, про необхідність шанувати історичну пам`ять» тощо.