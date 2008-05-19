19 учасників тестування набрали 200 балів з двох предметів

19 учасників зовнішнього незалежного оцінювання набрали 200 балів з двох предметів. Про це повідомив на прес-конференції директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК.

Він зазначив, що серед прізвищ цих учнів немає жодного відомого, як про це повідомляли деякі ЗМІ.

«Дуже вірю в те, що прізвища цих 19 учасників зовнішнього оцінювання через 3-4 роки будуть гриміти на всю Україну. Набрати 200 балів з 2 тестів це дуже непроста річ», - сказав він.

Зокрема, 200 балів з двох предметів набрав один учень з Криму, один з Донецька, один з Івано-Франківська, 2 – з Київської області, по одному учню з Львівської, Рівненської, Херсонської областей, з Чернівецької області, і решта з м. Києва.