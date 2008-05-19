На севастопольську Катерину ІІ немає відповідних узгоджень?
Голова МДА розповів, коли питань не буде
Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН наголошує, що міська рада Севастополя споруджує пам’ятник Катерині ІІ без відповідних узгоджень.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи сьогодні на прес-конференції у Севастополі на запитання, „чому міська адміністрація усунулася від встановлення пам’ятника колишній російській імператриці Катерині ІІ?”, С.КУНІЦИН зазначив, що „такий серйозний персонаж в політиці, як Катерина ІІ, безумовно, був. І, безумовно, в епоху її царювання було багато добрих і не добрих справ, так само, як і під час царювання багатьох різних імператорів”.
Водночас, як підкреслив голова міськадміністрації, „ми говоримо лише про те, і написали міській раді: якщо ми сьогодні ставимо пам’ятник, наприклад, Гетьману Сагайдачному, або Кирилу і Мефодію, або депортованим, так у нас щодо них усі узгоджені документи є”. При цьому він додав, що “міська рада, не узгодивши з адміністрацією, управлінням охорони пам’ятників і культурної спадщини, з управліннями культури, архітектури, самовільно, без узгодження з відповідними структурами ухвалила рішення, з порушеннями, без дозволу Державної архітектурно-будівельної комісії, інших дозвільних документів про спробу будівництва пам’ятника”. Крім того, зазначив С.КУНІЦІИН, „коли на сесії розглядалося це питання, юридична служба міської ради дала негативний висновок щодо пам’ятника; в ньому, зокрема, йдеться, що за відсутності таких-то і таких-то документів міськрада не має права ухвалювати рішення, тому що воно буде незаконним”.
С.КУНІЦИН додав, що міська адміністрація направила „міській раді і правоохоронним органам листи про те, що рішення міськради щодо намірів встановити пам’ятник Катерині ІІ ухвалені з порушенням законодавства, і не можуть бути виконаними, оскільки відсутні відповідні узгодження”. Як він також сказав, „нехай міська рада все узгодить, і тоді питань не буде”.
Відповідаючи на уточнююче запитання „чому ви не сприятимете проведенню таких узгоджень?”, С.КУНІЦИН зазначив: „міська рада проявила ініціативу, взялася за Катерину, - поки не довела це до кінця. Три роки вони говорять про те, що спорудять пам’ятник на 35-й батареї, - я поки що не бачу. Нехай вони те, що обіцяли - виконають самі”.