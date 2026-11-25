Йдеться про три російські літаки МіГ-31 і два Су-34.

24-го та в ніч на 25 листопада Сили оборони України дістали один із ключових аеродромів російської авіації. У Нижньогородській області уражено аеродром "Саваслейка", звідки злітають винищувачі МіГ-31 – носії ракет "Кинджал", якими противник б'є по українських містах.

За попередньою інформацією, яку оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, три російські літаки МіГ-31 та два Су-34 певний час літати не зможуть - їх уражено.

"Ступінь пошкоджень та інформація про кількість уточнюється. Є вірогідність ще кращих новин", - сказано в повідомленні.

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Міністерство оборони України повідомило, що в ніч на 25 листопада, крім двох НПЗ – Куйбишевського та Сизранського у Самарській області (РФ), були удари по аеродрому "Саваслейка" в Нижньогородській області.

"Там базуються МіГ-31К, носії "Кинджалів", і звідти регулярно починається тривога по всій Україні. Ураження аеродрому зменшує спроможності ворога тероризувати наших цивільних людей", - наголосили в МОУ.

Удари по російських аеродромах

Раніше авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповідав агентству УНІАН, що в жовтні 2026 року за допомогою "Нептуна" на російських аеродромах було уражено шість носіїв КАБів. Зокрема, береговим ракетним комплексом було завдано ударів по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області, де знищено чотири літаки, а ще два пошкоджено.

Експерт додав, що "Довгим Нептуном" Сили оборони також ударили по аеродрому Маринівка у Волгоградській області Росії, де було знищено два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

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