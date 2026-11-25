Установка здатна виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю та крилаті ракети.

На території Російської Федерації українські сили знищили унікальний комплекс повітряно-космічної розвідки противника. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, яка оприлюднила деталі deepstrike своєї операції.

"Оператори далекобійних засобів ГУР МО України знищили важливий військовий об’єкт держави-агресора Росії – багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони ("МРИК-ВКО"), розташований у Смоленській області", - заявили у розвідці.

Зазначається, що вказаний об’єкт росіяни використовували для моніторингу повітряного та космічного простору з метою забезпечення роботи систем ППО/ПРО. Зокрема, комплекс був здатен виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, а також – крилаті ракети в радіусі 2 500 кілометрів.

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Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше моніторингові Telegram-канали Exilenova+ та "Досье Шпиона" повідомили, що 21 листопада українські безпілотники атакували у Смоленській області РФ комплекс, пов’язаний із 821-м Головним центром розвідки космічної обстановки РФ. Зокрема, йшлося, що ціллю став багатофункціональний інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони АП-МРИК-ВКО, який належить 572-му окремому радіотехнічному вузлу.

Установка призначена для збору й обробки розвідувальної інформації, моніторингу повітряної та космічної обстановки. За даними моніторів, українська сторона використала понад 30 реактивних безпілотників.

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