Закон має набрати чинності з 1 липня 2027 року.

Верховна Рада сьогодні, 25 листопада, ухвалила у другому читанні законопроєкт про врегулювання обігу віртуальних активів в Україні та, зокрема, визначення правил оподаткування доходу від криптовалюти. Закон має набрати чинності з 1 липня 2027 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття законопроєкту (№10225-д) проголосував 271 народний депутат.

Згідно з пояснювальною запискою, документ має на меті створити правову основу для регулювання обороту віртуальних активів в Україні, забезпечивши їх легальне використання, оподаткування та захист прав учасників ринку.

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Фізичні особи сплачуватимуть податок у 23%, з яких 18% податку на доходи фізосіб та 5% військового збору – із прибутку від операцій із криптоактивами. Його рахуватимуть як різницю між доходами від продажу віртуальних активів і витратами на їх придбання. Якщо за підсумками року операції принесли збиток, його можна буде переносити на наступні податкові періоди до повного погашення.

При цьому для криптовалют, придбаних до набрання чинності законом, передбачено перехідний режим до кінця 2028 року, згідно з яким можна буде сплатити податок за зниженою ставкою 5%. З урахуванням військового збору загальне податкове навантаження становитиме 10%.

Водночас від оподаткування звільнятимуться операції з обміну одних віртуальних активів на інші, а також дохід від продажу таких активів у межах однієї мінімальної заробітної плати. Декларувати доходи та сплачувати податки мають власники криптовалют самостійно – податкового агента для таких операцій не передбачено.

Регулюватимуть ринок Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Національний банк, повідомила пресслужба Комісії. НКЦПФР відповідатиме за допуск компаній на ринок, видаватиме ліцензії, здійснюватиме нагляд за діяльністю платформ та зможе ініціювати в судовому порядку блокування сервісів, що працюють без дозволу.

Національний банк контролюватиме вплив цифрових активів на гривню та банківську систему, стежитиме за операціями між гривнею й віртуальними активами, а також регулюватиме окремі види цифрових платіжних токенів і валютні операції.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що ухвалення закону дозволить залучити 15 млрд грн додаткових доходів у державний бюджет.

"Сподіваємось побачити вже 15 млрд грн додаткових доходів у бюджет. Нагадаю, закон вступить у силу з липня 2027-го року. До 2028 року буде діяти пільгова ставка 5%+5% від всього обсягу. Далі 18%+5%", - написав нардеп.

Криптовалюта в Україні - останні новини

У вересні 2025 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про легалізацію ринку криптовалюти в Україні та визначення правил її оподаткування.

Голова НБУ Андрій Пишний зазначав, що законопроєкт про легалізацію криптовалюти буде враховувати відповідні європейські директиви, а також передбачатиме розподіл регуляторних повноважень між Нацбанком і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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