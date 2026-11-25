Зокрема Кремль звинувачує Таллінн у русофобії та підтримці України.

Міністерство зовнішніх справ РФ звинуватило Естонію у "провокаційних діях" проти Москви, які, на думку Кремля, призвели до того, що країни перебувають на межі розв'язання відкритої війни. Відповідну заяву оприлюднили на сайті російського відомства.

Ця заява стала реакцією Кремля на те, що Естонія звинуватила РФ у невдалому підпалі підприємства ВПК під Таллінном та рішенням естонського уряду закрити в цьому зв'язку пункти пропуску на російсько-естонському кордоні з 1 грудня. В МЗС РФ назвали таке рішення "русофобним" і пригрозили наслідками.

"Закриття державного кордону передусім завдасть чергового удару по естонській економіці й бумерангом обернеться як для самого Таллінна, так і для його союзників по ЄС та НАТО. Чергова антиросійська витівка естонської сторони лягає в скарбничку численних ворожих дій, ужитих цією прибалтійською державою за минулі роки. Естонському дипломату було знову вказано, що такі провокаційні й надзвичайно небезпечні дії перебувають на межі розв'язання відкритої війни з Росією", – йдеться у повідомленні.

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Також у повідомленні Москва звинувачує Таллін у підтримці Києва та нібито наданні повітряного простору для прольотів українських дронів. Також заявляється, що Естонія нібито намагається чинити перешкоди для пересування російських вантажних суден у Балтійському морі. А в жовтні країна запровадила заборону на транзит російського та білоруського зерна через естонську територію.

Крім того, Росія повторила наративи, які раніше просувала щодо України. Нібито в Естонії "набирають обертів репресивні дії, спрямовані проти російськомовних" та тих, хто "не готові сліпо слідувати офіційним наративам влади щодо тотального очорнення Росії".

"Таллінн вдається не лише до заборони російської мови на всіх рівнях, а й до кримінальних переслідувань, депортацій тих, хто симпатизує нашій країні та прагне зберегти право на доступ до рідної мови й культури. У своїх поліцейських методах влада не нехтує навіть примусовими інструментами та загрозою повної ліквідації Естонської православної християнської церкви", – додали в МЗС РФ.

Політика Естонії щодо Росії

Нагадаємо, Естонія активно підтримує право України на оборону від російської агресії. Зокрема, після ураження російського судна Sparta II у Фінській затоці, в Естонії заявили, що це прояв самооборони України у війні, розв’язаній Росією. Там також заявили, що такі удари – це наслідки російської агресії проти України.

Паралельно з цим, Естонія веде активну підготовку до можливого вторгнення РФ. За даними Politico, країна вже розробила стратегію, яка дозволить уряду керувати країною з-за кордону в разі окупації.

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