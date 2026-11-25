Європа зіштовхнулася з найгіршою енергетичною кризою з часів початку повномасштабної агресії Кремля.

Мешканці Великої Британії готуються до різкого зростання комунальних витрат в січні. Війна США проти Ірану спричиняє здорожчання оптових цін на газ та електроенергію, а зимовий попит ще більше посилює тиск, пише Bloomberg.

Граничний рівень цін на газ та електроенергію на більшості території країни з 1 січня зросте на 26% - до 2 166 фунтів стерлінгів (2 833 долари). Це найрізкіше зростання з жовтня 2022 року, коли європейська енергетична криза досягла свого піку після вторгнення Росії в Україну. Зростання цін вже наступного року почне позначатися на економіці в цілому.

Граничний рівень цін обмежує суму, яку постачальники можуть стягувати зі споживачів за одиницю енергії. Його встановлює регулятор Ofgem для Англії, Шотландії та Уельсу (вся територія Сполученого Королівства, за винятком Північної Ірландії). Граничний рівень цін зафіксовано на три місяці, що закріплює високі витрати на енергію протягом зими.

Відео дня

При цьому ціна, яку домогосподарства сплачуватимуть за кожну одиницю спожитого газу, зросла на 38% порівняно з попереднім граничним рівнем, сягнувши рекордної позначки – навіть вищої, ніж у розпал минулої енергетичної кризи.

Прем’єр-міністр Енді Бернем намагався захистити домогосподарства, знизивши ПДВ на енергоносії, а урядовці в жовтневому бюджеті передбачили додаткові заходи підтримки, зокрема виплату в розмірі 100 фунтів стерлінгів (близько 131 долара) для мільйонів родин. Однак це нове підвищення цін може звести нанівець значну частину цієї допомоги.

Оптові ціни на енергоносії різко зросли після початку війни між США та Іраном на початку цього року: вартість британських ф’ючерсів на газ та контрактів на електроенергію збільшилася більш ніж удвічі.

Стрімке зростання цін на енергоносії вже підштовхнуло інфляцію до 3,6% – найвищого показника за останній рік. У листопаді, вперше за понад три роки, посадовці підвищили відсоткові ставки, щоб запобігти поширенню цінового тиску на всю економіку; ринки очікують на чергове підвищення під час грудневого засідання.

Тривале збереження високих цін посилить навантаження на вразливі домогосподарства – проблема, що існує ще з часів енергетичного шоку 2022 року. Багатьом родинам уже важко сплачувати рахунки, а загальна заборгованість домогосподарств за енергоносії в другому кварталі сягнула рекордних 5 млрд фунтів стерлінгів (понад 6,5 млрд доларів) – майже вдвічі більше, ніж три роки тому.

Комунальні тарифи в Україні та Європі – головні новини

За підрахунками УНІАН, ціни на комірне в Німеччині в опалювальний сезон перевищують плату за комунальні послуги в Україні в 2-3 рази. Мінімум третину з загального чеку в обох країнах доведеться викласти за опалення.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що у разі підвищення ціни електроенергії та газу для населення в Україні зросте вартість всіх комунальних тарифів. Зростуть тарифи на тепло і гарячу воду, а також тарифи на обслуговування багатоквартирних будинків.

Вас також можуть зацікавити новини: