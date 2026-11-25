Перевірка охоплює всі регіони країни.

Білорусь перевіряє готовність загонів народного ополчення у всіх регіонах країни з зокрема у Вітебській області, яка межує з Латвією та Литвою. Про це повідомляють державні білоруські ЗМІ.

Крім перевірки готовності, білоруський диктатор Олександр Лукашенко затвердив укази, яким впроваджується щорічне проведення навчальних зборів ополченців та надання їм статусу військовослужбовців на цей період.

Безпосередньо у прикордонній Вітебській області Білорусь планує перевірити систему формування та підготовки народного ополчення. Ця перевірка повинна дати розуміння – чи готові місцеві загони народного ополчення виконувати поставлені на них завдання.

Відео дня

Раніше самопроголошений президент Білорусі заявляв, що в країні необхідно збільшувати мережу таких формувань. Зокрема у Вітебській області він закликав створити загони народного ополчення при сільських радах через сусідство Білорусі з країнами НАТО.

Що цьому передувало

Відзначимо, що ця перевірка відбувається на тлі відкритої погрози РФ щодо іншої країни Балтії – Естонії. У російському МЗС заявляли, що Естонія нібито вчиняє "провокаційні дії" та запроваджує "репресивні дії проти російськомовних". Ці дії нібито призвели до того, що РФ та Естонія перебувають на межі розв'язання відкритої війни, додали в російському МЗС.

Зауважимо, що країни Балтії активно готуються до можливого вторгнення РФ, а ймовірно й Білорусі, на свою територію. За даними Politico, Естонія вже розробила стратегію, яка дозволить уряду керувати країною з-за кордону в разі окупації.

Вас також можуть зацікавити новини: