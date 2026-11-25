В Телеграм-каналах пишуть про втрату ворогом трьох МіГ-31 і двох Су-34.

В результаті масової атаки по російському аеродрому "Саваслейка" Нижньогородській області уражено 5 літаків, серед яких МіГ-31 і Су-34. Про це повідомляє в Telegram Exilenova+.

При цьому зазначають, що "Саваслейка" вважається одним із найзахищеніших аеродромів.

Повідомляється з посиланням на Telegram- канал "Абсолютно надійне джерело", що сьогоднішня ніч була продуктивна. Зокрема, на аеродромі "Саваслейка" уражено 3 російські літаки МіГ-31 і 2 Су-34.

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"Саме з цього аеродрому злітали російські МіГ-31К, які запускали "Кинджали"", - сказано в повідомленні.

Як відомо, поблизу села Саваслейка розташована російська авіабаза, а поряд міста Викса, Кулебаки та Навашино.

Також повідомляється, що уражено Куйбишевський НПЗ, де є пошкодження з займанням обох установок первинної переробки (АВТ-4, АВТ-5) та установка каталітичного риформінгу.

Крім того атаковано Сизранський НПЗ. Йдеться про пошкодження з займанням АВТ-6, установок каталітичного риформінгу, гідроочистки дизельного палива та ізомеризації.

На даний час офіційних підтверджень, щодо атаки Сил оборони на ці ворожі цілі немає.

Атаки на аеродром "Саваслейка"

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2026 року Генштаб ЗСУ зазначав, що уражено аеродром "Саваслейка" у Нижньогородській області. В Генштабі уточнили, що там зафіксовано влучання в ціль з подальшою пожежею на території аеродрому.

"Саваслейка" використовується для базування та застосування винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К – носіїв аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

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